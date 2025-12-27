экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Японии произошло массовое ДТП с участием 56 автомобилей

В Японии в результате массового ДТП на скоростной трассе погибли два человека, еще 26 получили ранения. 

Авария произошла поздно вечером в пятницу на автомагистрали Кан-эцу в городе Минаками префектуры Гунма. По данным полиции, ДТП спровоцировали два грузовика. После их столкновения часть дороги оказалась заблокирована, а автомобили, двигавшиеся сзади, не смогли затормозить на заснеженной трассе.

В аварии пострадали 57 автомобилей. На месте погибла 77-летняя жительница Токио. Еще одна пострадавшая скончалась по пути в больницу. Пять человек находятся в тяжелом состоянии.

Несколько автомобилей загорелись. Пожар удалось ликвидировать за семь часов, пострадавших в результате возгорания нет.

