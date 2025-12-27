В Узбекистане планируют ужесточить наказание за ранние и родственные браки

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили ужесточить наказание за фактические браки с несовершеннолетними и запретить союзы между родственниками до четвертого колена, сообщает Podrobno.uz.

Соответствующий законопроект, направленный на защиту прав женщин и детей, вынесен на общественное обсуждение.

Документ запрещает браки между двоюродными, троюродными и четвероюродными братьями и сестрами, а также между дядями, тетями и их племянниками. Исключение предусмотрено только в случаях отсутствия фактического кровного родства.

Штрафы за повторное вступление в брак с лицом, не достигшим брачного возраста, предлагают увеличить до 100 БРВ (свыше 41 млн сумов). Также планируется удвоить срок исправительных работ с одного года до двух, чтобы снизить риск ранних браков в стране.