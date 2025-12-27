В Ташкенте школьник остался без пальцев после взрыва пиротехники

Иллюстративное фото.

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте несовершеннолетний получил тяжелые травмы из-за пиротехнического изделия. Врачи были вынуждены провести частичную ампутацию пальцев левой кисти, сообщает местная пресса.

Инцидент произошел в жилом доме. Мать ребенка, находившаяся в другой комнате, услышала мощный хлопок и обнаружила сына с ранением руки. Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали.

По данным медиков, взрывной волной были раздроблены костные ткани и повреждены нервные волокна, что сделало невозможным сохранение пальцев. Также школьник получил термические ожоги лица и правой руки. На данный момент его состояние стабильное.