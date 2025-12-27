Израиль стал первой страной, официально признавшей независимость Сомалиленда

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил в соцсети X, что страны установят «полные дипломатические отношения, включая назначение послов и открытие посольств».

Президент Сомалиленда Мохамед Абдуллахи назвал решение историческим и заявил, что регион присоединится к «соглашениям Авраама» — договоренностям между Израилем и преимущественно мусульманскими странами о взаимном признании и дипломатических связях.

Международно признанный президент Сомали Хамза Абди Барре назвал шаг Израиля нарушением суверенитета страны. Решение также осудили министры иностранных дел Египта, Турции и Джибути, подчеркнув, что признание независимости частей суверенных государств создаёт опасный прецедент с точки зрения международного права и Устава ООН.

На практике правительство Сомали контролирует лишь часть территории страны. Северная половина Африканского рога находится под управлением двух сепаратистских образований — Сомалиленда и Пунтленда, между которыми сохраняются спорные зоны.