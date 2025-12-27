Британская пара впустила на Рождество бездомного мужчину и он остался с ними на 45 лет

CentralAsia (CA) - BBC рассказывает о британской паре Робе и Диане Парсонс, которые 50 лет назад впустили в дом бездомного аутичного мужчину Ронни Локвуда на Рождество.

То, что начиналось как разовая помощь, превратилось в 45 лет совместной жизни, полных заботы, поддержки и дружбы.

Приводим текст:

«Рождество часто считают временем доброй воли и взаимной поддержки, но поступок одной молодой пары из Великобритании 50 лет назад навсегда изменил их жизнь.

23 декабря 1975 года Роб Парсонс и его жена Диана готовились к Рождеству в своем доме в Кардиффе, когда услышали стук в дверь.

На пороге стоял мужчина: в правой руке он держал мусорный пакет со своими вещами, а в левой — замороженную курицу.

Роб всмотрелся в его лицо и смутно вспомнил, что это Ронни Локвуд — человек, которого он иногда видел в воскресной школе в детстве и о котором ему говорили, что к нему нужно быть добрым, потому что он был «немного не такой, как все».

«Я спросил: “Ронни, а что с курицей?” Он ответил: “Мне её кто-то подарил на Рождество”. И тогда я сказал два слова, которые изменили всю нашу жизнь.

И я до сих пор не совсем понимаю, почему их произнёс. Я сказал: “Заходи”».

На тот момент Робу и Диане было всего 27 и 26 лет. Они почувствовали, что должны взять Ронни, у которого был аутизм, под свою опеку.

Они приготовили курицу, дали ему возможность помыться и согласились оставить его у себя на Рождество.

То, что началось как акт сострадания, переросло в уникальное товарищество, основанное на любви и взаимных уступках, которое длилось 45 лет — до самого дня смерти Ронни.

Робу сейчас 77 лет, Диане — 76. На момент, когда они приняли Ронни в свой дом, супруги были женаты всего четыре года.

Ронни тогда было почти 30 лет. С 15-летнего возраста он оставался без постоянного жилья, скитаясь по Кардиффу и его окрестностям и перебиваясь случайными работами — Роб иногда видел его в молодежном клубе, который сам вел.

Чтобы Ронни почувствовал себя максимально желанным гостем, они попросили своих родственников принести ему рождественский подарок — что угодно, от пары носков до средств гигиены.

«Я хорошо помню тот момент. Он сидел за рождественским столом с этими подарками и плакал, потому что никогда не испытывал такого чувства любви», — вспоминает Диана.

«Наблюдать за этим было по-настоящему невероятно».

Ронни с сыном Роба и Дианы Ллойдом на Рождество активно помогал ухаживать за детьми и часто говорил: «Я хорошо обращаюсь с детьми»

Пара планировала оставить его у себя лишь до дня после Рождества, но когда этот день настал, они не смогли заставить себя выставить Ронни за дверь и обратились за советом к властям.

По словам Роба, в центре помощи бездомным им объяснили, что Ронни нужен адрес, чтобы устроиться на работу, но «чтобы получить адрес, нужна работа».

«Это тот самый замкнутый круг, в котором оказываются многие бездомные».

Ronnie Lockwood had autism and was left homeless after being ejected from a care centre at the age of 15

Роб рассказал, что Ронни поместили в интернат, когда ему было всего восемь лет, а в 11 лет он исчез из Кардиффа. Лишь во время работы над своей книгой A Knock on the Door он узнал, что с ним произошло.

Ронни отправили за 200 миль в школу, которая в одном из отчетов была названа «школой для умственно отсталых мальчиков», и он прожил там пять лет.

«У него там не было друзей. Не было ни социального работника, который бы его знал, ни учителей, которые его понимали».

По словам Роба, Ронни часто спрашивал: «Я что-то плохое сделал?» — фразу, которую, как они считают, он усвоил именно в той школе.

«Он всегда переживал, что мог кого-то обидеть или сделать что-то не так».

В 15 лет Ронни отправили обратно в Кардифф — «в никуда», добавили они.

Диана говорит, что Ронни «раскрылся», помогая с детьми, когда она страдала от синдрома хронической усталости

Супруги рассказали, что поначалу Ронни был немного неловким: ему было трудно смотреть в глаза, а разговоры сводились к минимуму.

«Но потом мы узнали его получше и, по правде говоря, полюбили», — говорят они.

Они помогли Ронни устроиться на работу мусорщиком и отвели его за новой одеждой, узнав, что он до сих пор носил вещи, которые ему выдали еще подростком в интернате.

«У нас не было собственных детей — это было похоже на то, как собираешь ребенка в школу. Мы чувствовали себя гордыми родителями», — вспоминает Роб.

«Когда мы вышли из магазина, она [Диана] сказала мне: “Он устроился работать мусорщиком, а мы одели его так, будто он представитель отеля Dorchester”», — смеясь добавил Роб.

Роб, работавший юристом, вставал на час раньше обычного, чтобы по дороге на свою работу отвезти Ронни на смену.

Когда он возвращался домой, Ронни часто уже сидел там и просто улыбался. Однажды вечером Роб спросил:

«Ронни, что тебя так веселит?»

Ронни ответил: «Роб, когда ты по утрам подвозишь меня на работу, другие мужчины спрашивают: “Кто это привозит тебя на машине?” А я говорю: “Это мой адвокат”».

«Мы не думаем, что он гордился тем, что его подвозит юрист. Скорее всего, у него просто никогда не было человека, который провожал бы его в первый день в школу», — сказал Роб.

«А теперь ему почти 30… и наконец кто-то стоит у ворот».

Роб и Диана на фото с Ронни (справа) и их двумя детьми, Ллойдом и Кэти, в 1988 году.

У Ронни было много ритуалов, к которым они привыкли, в том числе каждое утро он разгружал посудомоечную машину. Роб всякий раз изображал удивление, чтобы не расстроить Ронни.

«Сложно делать вид, что удивляешься, когда во вторник тебе задают тот же вопрос, что и в понедельник. Но это был Ронни.

Мы делали так 45 лет», — смеется он.

«Ему было трудно читать и писать, но он каждый день покупал газету South Wales Echo», — добавила Диана.

Каждое Рождество Ронни дарил им одинаковые подарочные карты Marks & Spencer, но каждый год с тем же волнением ждал их реакции.

Много свободного времени Ронни проводил в местной церкви: собирал пожертвования для бездомных и помогал готовить богослужения, «педантично» расставляя стулья.

Роб и Диана в молодости

Диана вспоминает, как однажды он вернулся домой в другой паре обуви, и она спросила: «Ронни, где твои ботинки?»

Он ответил, что отдал их бездомному.

«Вот каким он был человеком. Он был потрясающим», — говорят они.

Одним из самых тяжелых периодов стала болезнь Дианы — МЭ, или синдром хронической усталости. По ее словам, были дни, когда она не могла встать с постели.

«У меня была маленькая трехлетняя дочь, а Роб уезжал на работу», — вспоминает она.

Но Ронни, по ее словам, был «невероятным»: он готовил бутылочки с молоком для их сына Ллойда, помогал по дому и играл с дочерью Кэти.

«[Ронни] был рядом ещё до их появления и остался, когда у них уже появились собственные дети», - говорит Роб

Хотя они признают, что в их совместной жизни были трудности — в том числе 20-летняя борьба с игровой зависимостью Ронни, — они не представляют свою жизнь без него.

«Я бы не стал рекомендовать это как универсальную модель», — говорит Роб, — «но Ронни во многом обогатил нашу жизнь».

«У Ронни было большое сердце. Он был добрым, он был сложным», — сказала Диана.

«Иногда я была ему матерью, иногда социальным работником, а иногда сиделкой.

Однажды наших детей спросили: “Как вы справлялись с Ронни, когда к вам приходили друзья?” И они ответили: “Мы об этом даже не задумывались — это просто Ронни”».

Роб добавил: «Наши дети никогда не знали жизни без Ронни. Он был рядом еще до их появления и остался с нами, когда они выросли и обзавелись собственными детьми».

На фото Роб Парсонс:

Ронни 25 лет помогал в церковном продовольственном банке и с футбольным матчем в Boxing Day.

Лишь однажды супруги задумались о том, чтобы помочь Ронни начать самостоятельную жизнь — через несколько лет после того, как он поселился у них.

Когда дети подросли и в доме с одной ванной стало тесно, они зашли в комнату Ронни, чтобы предложить ему снять квартиру неподалеку.

Но, войдя, они снова услышали знакомый вопрос: «Я что-то плохое сделал?»

Роб рассказал, что Диана вывела его из комнаты, расплакалась и сказала: «Я не могу».

Через несколько ночей Ронни зашел в их спальню и спросил: «Мы ведь втроем настоящие друзья, правда?»

«Я ответил: “Да, Ронни, мы втроем настоящие друзья”», — вспоминает Роб.

«А потом он спросил: “И мы будем вместе всегда?”

Я сделал паузу — возможно, слишком долгую, посмотрел на Ди и сказал: “Да, Ронни, мы будем вместе всегда”.

И так и было».

Ронни умер в 2020 году в возрасте 75 лет после инсульта. Супруги признаются, что очень по нему скучают.

Ронни завещал 40 000 фунтов на благотворительность — ровно столько, сколько было нужно для ремонта крыши центра Lockwood.

Из-за ограничений, связанных с Covid, на его похороны допустили только 50 человек, но, как пошутил Роб, «билеты были востребованнее, чем на концерт Coldplay».

Они получили не менее 100 соболезновательных открыток — «от профессоров Оксфордского университета до политиков и безработных».

После смерти Ронни новый центр благополучия стоимостью 1,6 млн фунтов стерлингов при церкви Гленвуд в Кардиффе назвали Lockwood House — в его честь.

Однако старое и новое здания плохо сочетались между собой, и для завершения реконструкции потребовалось дополнительное финансирование.

«Но, как оказалось, переживать не стоило», — сказал Роб.

«Практически до последнего пенни эта сумма совпала с тем, что Ронни оставил в своем завещании.

В итоге бездомный человек обеспечил крышу над нашими головами».

«Разве это не удивительно? Я думаю, что так и было предначертано», — сказала Диана.

«Люди спрашивают нас, как это получилось — 45 лет, — но, если честно, во многом это происходило просто день за днем.

Ронни привнес в нашу жизнь особую глубину и ценность».