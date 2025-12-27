Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда

CentralAsia (CA) - Признание Израилем независимости Сомалиленда вызвало критику более 50 стран, включая Турцию, Египет, Сомали, Джибути и Африканский союз, сообщает МИД Египта после совместного телефонного разговора глав дипломатических ведомств этих государств.

В заявлении подчеркивается, что признание Сомалиленда создает опасный прецедент и может угрожать международному миру и безопасности. Главы МИД Турции, Египта и Джибути подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Сомали. МИД Саудовской Аравии также раскритиковал шаг Израиля, назвав его односторонним и противоречащим международному праву.

Премьер-министр Сомали Хамза Абди Барре назвал решение Израиля нарушением Устава ООН, отметив, что такие действия могут дестабилизировать регион и подорвать мирные усилия. Правительство страны предупредило о возможных дипломатических и политических последствиях, оставив за собой право на защиту суверенитета.

Сомалиленд с 1991 года фактически действует как самостоятельное государство, но международное сообщество считает его частью Сомали. В январе 2024 года Сомалиленд и Эфиопия подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание эфиопской военной базы на территории частично признанного государства.