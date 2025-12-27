Китай ввел санкции против США

CentralAsia (CA) - Китай ввел санкции против десяти физических лиц и 20 оборонных компаний из США из-за продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает DW.

В санкционный список попали, в том числе, Northrop Grumman и филиал Boeing в Сент-Луисе. Китай заморозил их активы на территории страны, запретил китайским компаниям и гражданам вести с ними бизнес, а указанным лицам — въезд в Китай.

Ранее в декабре США одобрили продажу Тайваню пакета вооружений на 11,1 млрд долларов, включающего системы залпового огня HIMARS, ракеты Javelin, беспилотники Altius и гаубицы. Китай рассматривает Тайвань как мятежную провинцию и считает любые официальные контакты с островом подрывом своего суверенитета.