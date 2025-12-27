экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Китай ввел санкции против США

CentralAsia (CA) -  Китай ввел санкции против десяти физических лиц и 20 оборонных компаний из США из-за продажи оружия Тайваню. Об этом сообщает DW.

В санкционный список попали, в том числе, Northrop Grumman и филиал Boeing в Сент-Луисе. Китай заморозил их активы на территории страны, запретил китайским компаниям и гражданам вести с ними бизнес, а указанным лицам — въезд в Китай.

Ранее в декабре США одобрили продажу Тайваню пакета вооружений на 11,1 млрд долларов, включающего системы залпового огня HIMARS, ракеты Javelin, беспилотники Altius и гаубицы. Китай рассматривает Тайвань как мятежную провинцию и считает любые официальные контакты с островом подрывом своего суверенитета.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com