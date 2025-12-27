В России прекратили уголовное дело по крушению самолета AZAL

- Азия и мир, происшествия
- 16:59, 27 декабря 2025
CentralAsia (CA) - Следственный комитет России прекратил расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает Minval Politika со ссылкой на министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Байрамов отметил, что письмо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о прекращении уголовного дела вызвало в Баку серьёзное удивление.
«В письме есть моменты, которые вызывают у Азербайджана серьёзное удивление. Бастрыкин сообщил о прекращении уголовного дела по данному инциденту, что вызывает вопросы и удивление. В ответ соответствующие органы Азербайджана подробно изложили свою позицию. Надеемся, что ситуация вскоре прояснится», — приводит слова министра Oхu.Az.
Самолет разбился 25 декабря 2024 года рядом с городом Актау. Он выполнял рейс J2-8243 Баку — Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 получили травмы разной степени тяжести.