В России прекратили уголовное дело по крушению самолета AZAL

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России прекратил расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане. Об этом сообщает Minval Politika со ссылкой на министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Байрамов отметил, что письмо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о прекращении уголовного дела вызвало в Баку серьёзное удивление.

«В письме есть моменты, которые вызывают у Азербайджана серьёзное удивление. Бастрыкин сообщил о прекращении уголовного дела по данному инциденту, что вызывает вопросы и удивление. В ответ соответствующие органы Азербайджана подробно изложили свою позицию. Надеемся, что ситуация вскоре прояснится», — приводит слова министра Oхu.Az.

Самолет разбился 25 декабря 2024 года рядом с городом Актау. Он выполнял рейс J2-8243 Баку — Грозный. В результате катастрофы погибли 38 человек, ещё 29 получили травмы разной степени тяжести.