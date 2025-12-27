Осадки и туман: какая погода ждет узбекистанцев в конце декабря?

CentralAsia (UZ) - В конце декабря в разных регионах Узбекистана ожидаются осадки и переменная облачность. Об этом сообщает Узгидромет.

В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях 30–31 декабря местами возможен дождь, 29 декабря и 1 января — без осадков. Температура ночью 0–10° тепла, днём 5–18° тепла.

В Каракалпакстане и Хорезмской области 29–30 декабря возможны дождь и снег, 31 декабря — 1 января осадков не ожидается. Температура ночью —2–3° мороза, днём 3–10° тепла.

В Бухарской и Навоийской областях 29–31 декабря возможен дождь, 1 января — без осадков. Температура ночью —2–8° тепла, днём 5–18° тепла.

В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях 30–31 декабря возможен дождь, 29 декабря и 1 января — без осадков. Температура ночью 0–11° тепла, днём 7–19° тепла.

В Андижанской, Наманганской и Ферганской областях небольшие осадки возможны 30–31 декабря, 29 декабря и 1 января — без дождя. Температура ночью 0–7° тепла, днём 3–15° тепла.

В горных районах ожидаются снегопады и туман, температура ночью —7–0°, днём —3–5° тепла.