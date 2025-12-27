Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов

CentralAsia (CA) - Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия страны и подчеркнул необходимость увеличения производства ракет и боеприпасов, сообщает агентство ЦТАК.

Он отметил, что объемы производства на 2026 год должны соответствовать ожидаемому спросу ракетных и артиллерийских войск. Для этого планируется создание новых предприятий и модернизация существующих мощностей.

Соответствующие планы будут рассмотрены на предстоящем IX съезде партии, который намечен на начало 2026 года. На съезде также будут озвучены ключевые направления внешней политики, обороны и экономики страны.