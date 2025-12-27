экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Северная Корея увеличит производство ракет и снарядов

CentralAsia (CA) -  Северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил ведущие военно-промышленные предприятия страны и подчеркнул необходимость увеличения производства ракет и боеприпасов, сообщает агентство ЦТАК.

Он отметил, что объемы производства на 2026 год должны соответствовать ожидаемому спросу ракетных и артиллерийских войск. Для этого планируется создание новых предприятий и модернизация существующих мощностей.

Соответствующие планы будут рассмотрены на предстоящем IX съезде партии, который намечен на начало 2026 года. На съезде также будут озвучены ключевые направления внешней политики, обороны и экономики страны.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com