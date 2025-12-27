В Казахстане на госслужбу не будут брать без навыков работы с ИИ

CentralAsia (KZ) - Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев рассказал о том, как госслужащих обучают работе с ИИ, сообщает Orda.kz.

Речь идет о программе министерства, ориентированной на госслужащих.

«Программа уже охватывает 50 тыс. госслужащих. Со временем курсы по искусственному интеллекту станут обязательными. Человек не сможет работать, если не прошел обучение или не обладает навыками по ИИ», - заявил Жаслан Мадиев на пресс-конференции.

По его словам, это необходимо для повышения компетентности госслужбы, эффективности работы и борьбы с бюрократией.

«Мы обучаем госслужащих создавать ИИ-агентов, модели и мультиагентные платформы, предоставляем вычислительные мощности, наборы данных и языковые модели. Даже люди без опыта программирования могут научиться создавать таких агентов», - добавил глава МИИЦР.

По данным ведомства, уже около 3000 госслужащих прошли обучение работе на платформе и созданию ИИ-агентов.

