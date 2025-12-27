Людям начнут пересаживать почки свиные почки, - The Guardian

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Свиные почки могут в ближайшем будущем заменить человеческие при трансплантации и даже превзойти их по качеству. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на директора медицинского центра Langone Health и хирурга Роберта Монтгомери.

Эксперты отмечают, что благодаря генетической модификации риск отторжения у человека снижается.

«Первая пересадка в рамках испытаний уже проведена, следующая запланирована на январь», — говорится в материале.

Шесть пациентов получат органы свиньи, отредактированные на 10 участках генома для снижения риска отторжения. Если FDA одобрит расширение испытаний, пересадку свиных почек планируется провести еще 44 пациентам.