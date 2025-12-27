В Узбекистане обновят формат проведения праздников

CentralAsia (UZ) - У каждого государственного праздника в Узбекистане появятся собственные музыкальные атрибуты, уникальный стиль оформления и методические рекомендации по проведению, сообщает издание Podrobno.uz.

Соответствующее постановление приняло правительство, утвердив Концепцию популяризации важных дат.

Реформа затронет более 50 общенациональных праздников. Чтобы сделать их выразительнее, каждому событию подберут индивидуальный облик – появятся свои музыкальные атрибуты, песни и декорации.

Помимо внешнего оформления, изменится и программа мероприятий. В праздничные сценарии внедрят интерактивные шоу, такие как акция "Самый талантливый молодой человек", чтобы на примере успешных сверстников вдохновлять молодежь.

Для глубокого понимания смысла каждой даты будут изданы специальные пособия и иллюстрированная книга "Праздники Узбекистана", которые подробно расскажут об истории и значимости этих событий для общества.