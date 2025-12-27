экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Бывшего премьера Малайзии приговорили к 15 годам из-за злоупотребления властью

CentralAsia (CA) -  Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак приговорен к 15 годам тюрьмы по делу о хищениях из государственного фонда национального благосостояния 1MDB.

Судья Коллин Лоуренс Секера признал его виновным по четырем пунктам обвинения в присвоении средств и 21 эпизоду отмывания денег на сумму более 544 млн долларов.

Это второй крупный процесс против Разака по делам о коррупции: ранее он уже получил наказание по связанному делу. Суд установил, что бывший премьер был осведомлен обо всех транзакциях, несмотря на заявления защиты о «политических пожертвованиях» из Саудовской Аравии.

