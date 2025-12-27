В Британии выпускникам предложат годовой опыт службы в армии

- Азия и мир, общество
22:06, 27 декабря 2025
CentralAsia (CA) - Правительство Великобритании запускает программу, позволяющую выпускникам школ и колледжей до 25 лет в течение года познакомиться со службой в армии, флоте или ВВС без долгосрочных обязательств. Заявки откроются весной 2026 года.
На первом этапе примут 150 участников, позже планируется увеличить число мест до 1000 в год. Участников не будут направлять в боевые операции, а содержание курсов пока дорабатывается.
Программа направлена на решение проблем с набором и удержанием кадров. Подготовку можно пройти в сухопутных войсках, на флоте или в ВВС, с оплатой, размер которой пока не объявлен.
Отдельно предусмотрена программа для офицерской подготовки на 30 мест, которую можно пройти до, во время или после учебы в университете.
Министр обороны Джон Хили отметил, что участники получат навыки лидерства, командной работы и решения проблем, полезные в жизни вне зависимости от будущей карьеры.
Программа вдохновлена аналогичной инициативой в Австралии, где более половины участников переходят на постоянную службу. Оппозиционные консерваторы критиковали идею за малое количество мест, указывая на ограниченное влияние на обороноспособность страны.