Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
- Азия и мир, политика
- 1:11, 28 декабря 2025
- Просмотров: 505
CentralAsia (CA) - Литва официально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин — решение вступило в силу спустя шесть месяцев после уведомления ООН, сообщает портал LRT.
Как уточняется, 27 декабря истек установленный срок с момента, когда Вильнюс направил соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН. Конвенция запрещает использование, производство и накопление противопехотных мин.
Ранее сообщалось, что Литва и Финляндия рассматривают возможность в ближайшие годы наладить собственное производство противопехотных мин — как для внутренних нужд, так и для поставок Украине. Власти Литвы также планировали направить около 800 млн евро в течение следующего десятилетия на производство противотанковых и противопехотных мин.
