ArchDaily: От жилищной политики в Европе до крупномасштабного генерального планирования в Монголии. Видео

От жилищной политики в Европе до крупномасштабного генерального планирования в Монголии.

«В обзоре этой недели основное внимание уделяется конкретным мерам по решению общих городских проблем, включая доступность жилья, долгосрочную устойчивость и роль культурных и материальных инноваций в формировании городов.

В подборку вошли нормативные акты, затрагивающие рынки жилья в европейских городах, проекты многоэтажной жилой застройки и проектов смешанного дохода в Нью-Йорке, а также крупные проекты реконструкции и планирования в Лондоне, Барселоне, Улан-Баторе и Драммене. В нем также освещаются исследования и реализованные проекты в Чикаго, Буэнос-Айресе, Лас-Вегасе и Эр-Рияде, посвященные вопросам циклического строительства, адаптивного повторного использования и новым моделям культурной и общественной инфраструктуры», — написали в ArchDaily, веб-сайте, освещающем архитектурные новости.

В совокупности эти глобальные проекты дают представление о том, как архитектура и городское планирование решают насущные проблемы, одновременно закладывая основу для более устойчивого и инклюзивного городского будущего в различных географических и культурных контекстах.

В новостной подборке этой недели освещаются новые подходы к решению жилищных проблем в различных городских условиях, от нормативно-правовых рамок до архитектурных и институциональных решений. В связи с ростом доступности жилья ряд европейских городов вводят новые ограничения на краткосрочную аренду, что свидетельствует о переходе к политическим стратегиям, направленным на защиту долгосрочного жилого фонда.

В Нью-Йорке новые жилые башни демонстрируют контрастные, но взаимодополняющие решения, включая почти завершенный жилой небоскреб 262 Fifth Avenue от компании Meganom и проект Powerhouse Company по строительству сверхвысокого жилого комплекса смешанного типа, который стремится интегрировать доступность жилья и социальное равенство в высотное строительство. Тем временем в Лондоне продвижение программы обновления Барбиканского центра подчеркивает роль долгосрочного управления и реинвестирования в существующую жилищную и культурную инфраструктуру как средства обеспечения комфортной жизни и устойчивости.

По мере приближения конца года долгосрочные концепции устойчивости городов и развития культурной инфраструктуры подчеркивают, как планирование, архитектура и глобальный диалог могут формировать города будущего. Объявление программы и списка докладчиков Всемирного конгресса архитекторов UIA 2026 в Барселоне позиционирует архитектуру как платформу для международного обмена мнениями по актуальным городским и экологическим проблемам.

В территориальном масштабе победивший генеральный план города Хунну в Монголии отражает стратегическое, долгосрочное городское планирование, соответствующее национальным целям развития до 2050 года, с акцентом на устойчивость и устойчивый рост.

Компания Bechu & Associés стала победителем международного открытого конкурса на разработку генерального плана города Хунну, нового города-спутника, планируемого к югу от Улан-Батора, Монголия. Победивший проект, анонсированный в 2025 году, устанавливает долгосрочную градостроительную концепцию для территории площадью 31 503 гектара, расположенной недалеко от международного аэропорта имени Чингисхана, с поэтапным развитием, запланированным на период с 2025 по 2045 год.

Новые изображения проекта Музея искусств в Лас-Вегасе, разработанного компаниями Kéré Architecture и SOM, иллюстрируют, как культурные учреждения задумываются как долгосрочные общественные центры, а завершение строительства спортивного комплекса House of Nassr компании OODA в Саудовской Аравии демонстрирует, как крупномасштабная культурная и рекреационная инфраструктура может способствовать формированию городской идентичности и развитию общественной жизни.

Компания Snøhetta победила в конкурсе на лучший проект застройки набережной реки Скамаркен в Драммене, Норвегия.

Компания Snøhetta стала победителем конкурса на проектирование реконструкции района Скамаркен в Драммене, расположенного на месте бывшей железнодорожной ветки вдоль реки Драмменсельва, к северу от отреставрированного вокзала Драммена и нового городского моста.

Проект опирается на историческую роль реки как определяющего элемента Драммена, восстанавливая экологические преобразования и создавая новые пространства для отдыха, общественных собраний и сезонных мероприятий.

