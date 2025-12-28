В Японии восстановили движение на трассе после ДТП с участием 67 автомобилей

CentralAsia (CA) - Полтора дня потребовалось на восстановление движения по трассе Канъэцу в Японии, где произошло массовое ДТП с участием 67 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария, в результате которой погибли два человека и ещё 26 получили травмы, произошла после того, как на «слепом» повороте занесло грузовик. В него начали врезаться другие автомобили, после чего возник пожар.