В Японии восстановили движение на трассе после ДТП с участием 67 автомобилей

CentralAsia (CA) -  Полтора дня потребовалось на восстановление движения по трассе Канъэцу в Японии, где произошло массовое ДТП с участием 67 автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария, в результате которой погибли два человека и ещё 26 получили травмы, произошла после того, как на «слепом» повороте занесло грузовик. В него начали врезаться другие автомобили, после чего возник пожар.

