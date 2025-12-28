В Астане вспыхнул сильный пожар в трехэтажном здании
- 13:23, 28 декабря 2025
CentralAsia (KZ) - В столице Казахстана пожарные тушат возгорание в трехэтажном здании по повышенному рангу. Об этом сообщили в МЧС республики.
Пожар произошел на улице Ыкылас Дукенулы в районе Сарыарка. На месте работают столичные подразделения МЧС, введены пожарные стволы и обеспечена бесперебойная подача воды.
Для координации действий создан штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания задействованы 100 человек личного состава и 24 единицы техники. По данным службы 112, информации о пострадавших не поступало.
