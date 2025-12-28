Мэр Нью-Йорка призвал сидеть дома и делать детей из-за снегопада

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс с юмором предложил жителям города провести выходные дома на фоне крупнейшего за последние годы снегопада, который обрушился на мегаполис в субботу.

«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», - сказал Адамс в эфире ABC.

Он продолжил шутку, когда ведущий спросил, стоит ли ожидать «бэби-бума» весной.

«Мы хотим увеличить численность населения», - пошутил мэр. «Но если говорить серьёзно, огромная благодарность департаменту санитарии, пожарной службе Нью-Йорка и другим экстренным службам. Мы ожидали до 11 дюймов снега, а в итоге выпало около четырёх. К шести утра все улицы уже были хотя бы один раз очищены снегоуборочной техникой», - отметил Адамс.

Утром в субботу Нью-Йорк накрыл слой снега толщиной около 10 см.

Снегопад ослаб после столкновения с плотными холодными воздушными массами, что существенно снизило объём осадков.

Самый сильный снегопад среди пяти районов города зафиксировали в Куинсе: в районе Ховард-Бич выпало 4,6 дюйма снега, сообщили в Национальной метеорологической службе.