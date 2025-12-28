В Узбекистане блогера приговорили к четырем годам лишения свободы за оскорбление президента

CentralAsia (UZ) - Суд вынес обвинительный приговор блогеру Амону Юсупову, известному в ссетях под никнеймом «Шерхон». Он признан виновным в оскорблении президента Узбекистана и приговорен к лишению свободы, сообщает издание Podrobno.uz.

Как установил суд, в феврале 2023 года, находясь в Казахстане, Амон Юсупов вышел в прямой эфир в TikTok, где допустил оскорбительные высказывания в адрес президента и руководства страны. Видео быстро распространилось в соцсетях и вызвало широкий общественный резонанс.

После инцидента он длительное время находился за пределами Узбекистана — в Турции и Азербайджане. В апреле этого года Юсупова задержали в Азербайджане в ходе оперативных мероприятий.

На суде он полностью признал вину, публично извинился и заявил о раскаянии. Суд квалифицировал его действия по части 3 статьи 158 УК Узбекистана («Посягательство на президента») и приговорил к четырём годам лишения свободы.

Также сообщается, что ранее Юсупов уже привлекался к ответственности, однако тогда к нему применялись более мягкие меры наказания.