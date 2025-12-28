В России вводится единый цифровой формат экзаменов для мигрантов

CentralAsia (CA) - С 1 января 2026 года тестирование иностранных граждан на знание русского языка, истории и законодательства России полностью переведут в электронный формат. Нововведение коснётся всех, кто планирует получить патент или вид на жительство.

Минобрнауки России подтвердило переход на компьютерное тестирование. Цель реформы — повысить прозрачность процедуры и снизить коррупционные риски, связанные с человеческим фактором при оценке знаний.

Экзамены будут проводиться исключительно в электронном формате с использованием дистанционных технологий. Контролирующие органы смогут в режиме реального времени отслеживать процесс сдачи экзамена во всех 203 пунктах тестирования. Бумажные бланки и собеседования без видеофиксации будут отменены.

Кроме того, ведомство откажется от публикации экзаменационных заданий и ответов в открытом доступе. Базы вопросов планируется обновлять ежемесячно.

Принимать экзамены смогут только государственные учреждения. Контроль за их деятельностью возложат на Рособрнадзор.