На итальянской Сицилии извергся вулкан Этна

CentralAsia (CA) - На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна. В нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла.

По данным местных СМИ, в течение дня наблюдалась вулканическая активность. В период пика из жерла вулкана происходило фонтанирование лавы на высоту 300-400 метров. Столб пепла поднимался на несколько километров и ветром относился сначала на запад, затем на юго-запад.

Местный департамент гражданской обороны объявил «желтый» уровень опасности.