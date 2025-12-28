экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На итальянской Сицилии извергся вулкан Этна

CentralAsia (CA) -  На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна. В нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла.

По данным местных СМИ, в течение дня наблюдалась вулканическая активность. В период пика из жерла вулкана происходило фонтанирование лавы на высоту 300-400 метров. Столб пепла поднимался на несколько километров и ветром относился сначала на запад, затем на юго-запад.

Местный департамент гражданской обороны объявил «желтый» уровень опасности.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com