На итальянской Сицилии извергся вулкан Этна
- Азия и мир, происшествия
- 14:48, 28 декабря 2025
- Просмотров: 746
CentralAsia (CA) - На острове Сицилия в Италии активизировался вулкан Этна. В нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла.
По данным местных СМИ, в течение дня наблюдалась вулканическая активность. В период пика из жерла вулкана происходило фонтанирование лавы на высоту 300-400 метров. Столб пепла поднимался на несколько километров и ветром относился сначала на запад, затем на юго-запад.
Местный департамент гражданской обороны объявил «желтый» уровень опасности.
