4 школьников завоевали золотые медали на Международной немецкой математической олимпиаде во Франкфурте

В олимпиаде приняли участие 110 000 учеников 3-11 классов из более чем 2000 школ в 120 странах.

Из Монголии золотые медали завоевали БИЛГУУН-ОЧИР Мөнхжолоо, ТӨРБОЛД Буянбат (5 класс), ГЭГЭЭН Сод-Эрдэнэ (6 класс) и ТЭРГЭЛ Чинбат (9 класс).

Один из них, Төрболд, учится в столичной средней школе № 112, специализирующейся на естественных науках и традиционной буддийской философии.

Международная немецкая математическая олимпиада, стартовавшая в 2025–2026 учебном году, — это престижное академическое соревнование, организованное компанией Main Team Organisation GmbH, ведущей компанией по организации образовательных мероприятий и событий, основанной в Германии в 2012 году. Олимпиада предоставляет талантливым студентам со всего мира строгую и стимулирующую платформу для развития, демонстрации и дальнейшего совершенствования своих математических знаний и навыков решения задач.

Компания Main Team Organisation GmbH придерживается убеждения, что знания не знают границ, и что каждый школьник, независимо от своего происхождения, заслуживает возможности полностью раскрыть свой потенциал.

