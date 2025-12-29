Поголовье скота в Монголии достигло 58.1 миллиона голов

Предварительные данные переписи показывают, что в Монголии насчитывается 5.1 миллиона лошадей, что на 9.5% больше, чем годом ранее

Национальный статистический комитет Монголии озвучил предварительные результаты переписи скота.

Согласно предварительным результатам переписи скота, в этом году по всей стране подсчитано 58.1 миллиона голов скота, что является самым высоким показателем за всю историю. Об этом сообщил Национальный статистический комитет Монголии.

К концу 2025 года в общем поголовье скота количество лошадей насчитывает 5.1 млн голов (увеличилось на 9.5%), крупного рогатого скота — 5.4 млн (увеличилось на 7.2%), верблюдов — 501.3 тыс. (увеличилось на 4.3%), овец — 23.9 млн (снизилось на 2.6%), коз — 23.2 млн (увеличилось на 1.1%).

Также определена пятерка аймаков-лидеров с наибольшим количеством скота. Список возглавляет аймак Хубсугул, где насчитывается 5.3 млн голов скота, за ним следует аймак Өвөрхангай — 5.1 млн, аймак Архангай — 4.4 млн, аймак Баянхонгор — 4.2 млн голов скота и аймак Төв — 4.1млн.

По данным Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности для удовлетворения потребностей населения в мясе Монголии достаточно 14 миллионов голов скота в год.

Согласно данным Национального статистического управления, на конец 2024 года в Монголии насчитывалось 57.6 млн голов скота. Таким образом, к 2025 году поголовье скота в Монголии увеличится на 0.8%.

