Ожидается, что к 2030 году Национальный фонд благосостояния Чингисхана накопит $6.8 млрд

Ожидается, что к 2030 году Национальный фонд благосостояния Монголии накопит ₮24 трлн (около $6.8 млрд).

За последние два года фонд начал преобразовывать инвестиционный фонд в систему с реальной структурой, правилами и управлением. Другими словами, фаза «болтовни» закончилась, и мы вступаем в фазу реализации. Так что же именно решит этот фонд, и начал ли он уже работать?

🧐 Зачем нужен фонд благосостояния?

В экономике, сильно зависящей от природных ресурсов, с активизацией добычи полезных ископаемых растут экспорт и бюджетные расходы, но вопрос «что останется завтра?» всегда остается без ответа. Именно здесь зарождается концепция фонда благосостояния. Это система, цель которой — сохранить, приумножить и передать будущим поколениям определенную часть дохода, полученного от природных ресурсов.

⁇ Необходимо ли иметь фонд? Наша экономика наиболее уязвима к колебаниям цен на сырьевые товары. Когда цены растут, доходы резко увеличиваются, а когда они падают, это влияет на бюджет, валютный курс и уровень жизни граждан. Главная цель фонда благосостояния — сгладить и сбалансировать цикл получения дохода.

🔍 Это действительно работает? Вопрос о создании фонда благосостояния обсуждался на политическом уровне много лет, но его основание было заложено в 2016 году, правовая база создана в 2024 году, и началось получение первых доходов. В этом году для подготовки к реализации управления активами фонда было создано ООО «Национальный фонд благосостояния Чингисхана».

📈 Что именно было сделано?

По состоянию на октябрь этого года в Фонд будущего наследия было вложено ₮5.2 трлн (около $1.5 млрд), а в Сберегательный фонд — ₮752 млрд (около $211.69 млн). Однако к 2030 году, в зависимости от роста экспорта горнодобывающей продукции, ожидается, что активы Фонда будущего наследия увеличатся в 3,7 раза по сравнению с текущим уровнем и достигнут ₮19.3 трлн (около $5.4 млрд), а активы Сберегательного фонда — в 5.5 раза. В настоящее время ведется разработка структуры фонда развития для управления активами, и ожидается, что поступления от него начнутся с 2029 года.

📌 На что будут потрачены эти деньги?

Накопленные в Фонде будущего наследия активы хранятся в виде денежных депозитов, надежно размещенных в крупнейших центральных банках по всему миру. Что касается расходования средств, то начиная с 2030 года в государственный бюджет будет перечисляться лишь 10% чистого процентного дохода за этот год. Оставшиеся 90%, наряду со всеми накопленными активами основного фонда, будут переданы будущим поколениям монголов.

🏡 Для чего это нужно?

Однако накопленные средства в сберегательном фонде оказывают прямое влияние на качество нашей жизни. В частности, каждая из государственных горнодобывающих компаний внесла по ₮500 млрд (около $140.7 млн) из своей прибыли за 2023 и 2024 годы в Сберегательный фонд. В будущем в этот фонд также будут направлены доходы частного сектора от реализации особых минеральных ресурсов. В настоящее время активы фонда используются для финансирования ипотечных кредитов, но в дальнейшем они будут реинвестированы в фонд за счет ежемесячных платежей заемщиков. Однако дивиденды, полученные фондом, будут распределяться поровну между всеми гражданами, а с 2030 года граждане смогут использовать средства на своих собственных счетах.

Наконец… Концепция суверенного фонда благосостояния только сейчас начинает соответствовать международным стандартам, принципам и передовой практике, закладывая основу для политически нейтрального, прозрачного и подотчетного управления. В будущем контроль, эффективность, рентабельность и правильное распределение будут по-прежнему иметь важное значение.

Татар С.Майдар

