Монголия пригласила Кувейт присоединиться к многонациональным военным учениям Khaan Quest

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Государстве Кувейт Сэргэлэн Пурэв встретился с министром обороны Государства Кувейт шейхом Абдуллой Али Абдуллой Аль Салемом Аль Сабахом 25 декабря 2025 года.

На встрече стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве между двумя странами. Посол Сергелен кратко рассказал об основных достижениях в двустороннем сотрудничестве и о работе, проводимой Посольством Монголии в связи с 50-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

Подчеркивая важную роль оборонного сектора в укреплении двусторонних отношений, посол выразил заинтересованность в заключении меморандума о взаимопонимании между министерствами обороны двух стран.

Он подтвердил твердую заинтересованность Монголии в участии представителей Кувейта в ежегодных многонациональных военных учениях по поддержанию мира Khaan Quest, проводимых в Монголии, и пригласил их принять участие в учениях в следующем году. Он также выразил готовность Монголии укреплять потенциал военнослужащих, содействовать обмену опытом и реализовывать совместную программу на арабском языке.

Министр Кувейта с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения и сотрудничество между двумя странами за последние три года быстро развиваются во всех секторах, и выразил полную поддержку инициативам, предложенным послом. Он подтвердил свою приверженность дальнейшему развитию оборонных отношений и сотрудничества между двумя странами на более высоком уровне.

Он также подтвердил, что Кувейт уделит должное внимание обеспечению участия своих Вооруженных сил в многонациональных учениях по поддержанию мира Khaan Quest, и запросил более подробную информацию об этих учениях.

Khaan Quest (Хааны эрэлд) — это ежегодные многонациональные военные учения под руководством Монголии, проводимые совместно с Индо-Тихоокеанским командованием США. Они направлены на обеспечение регионального мира, безопасности и миротворческих операций ООН, объединяя силы из многих стран для укрепления доверия, оперативной совместимости и обмена передовым опытом в сложных условиях, таких как тренировочный полигон «Пять холмов» недалеко от Улан-Батора. Учения начались как двустороннее мероприятие в 2003 году и превратились в важную глобальную платформу для подготовки миротворцев.

С момента своего создания в 2003 году учения проводились на полигоне «Пять холмов». Международный характер они получили лишь в 2006 году, первоначально являясь совместными военными учениями Вооруженных сил Монголии и Индо-Тихоокеанского командования США. Эти ежегодные учения обычно открываются на церемонии президентом Монголии и главнокомандующим Вооруженными силами Монголии.

