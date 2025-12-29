Монголия готовится к масштабной налоговой реформе

Проект пакета налоговой реформы представлен парламенту

На своем очередном заседании кабинета министров правительство приняло решение представить парламенту всеобъемлющий проект пакета налоговой реформы, включающий поправки к Общему закону о налоге, Закону о корпоративном подоходном налоге, Закону о подоходном налоге с физических лиц, Закону о налоге на добавленную стоимость и соответствующему законодательству.

Реформы направлены на стимулирование экономического роста при одновременной защите доходов граждан, поддержке занятости и содействии развитию жилищного строительства. В соответствии с предлагаемыми изменениями, граждане будут получать возмещение НДС за покупки: 100 процентов за расходы до ₮500 000 в месяц, 50 процентов за расходы до ₮1 млн и 20 процентов за суммы, превышающие эту сумму. Кроме того, работники, зарабатывающие до минимальной заработной платы или максимум ₮500 000 в месяц, будут получать полное возмещение подоходного налога.

Законопроект также вводит меры по упрощению налогообложения и обеспечению справедливости. Порог для декларирования дохода от предпринимательской деятельности повысится до ₮400 млн, а некоторые налогоплательщики получат налоговые льготы. Гражданам, переезжающим из Улан-Батора в сельскую местность, а также тем, кто инвестирует в энергоэффективные, доступные и экологически чистые здания, будет предложено до ₮15 млн в виде налоговых льгот.

Реформы корпоративного налогообложения включают снижение ставки корпоративного налога, повышение порога для 25-процентной ставки налога с ₮6 до ₮10 млрд, а также снижение налога на прибыль для доходов от ₮6 до ₮10 млрд до 15 процентов.

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) включает в себя повышение порога для уплаты налога в размере одного процента с ₮1.5 млрд до ₮2.5 млрд на три года, а также упрощение процедуры уплаты НДС для предприятий с годовым доходом менее ₮400 млн. Компании также могут вычитать расходы на обучение и развитие сотрудников, а также компенсировать НДС по определенным покупкам и международным услугам.

Пакет реформ делает упор на поддержку налогоплательщиков и прозрачность. Меры включают в себя предварительно подготовленные налоговые отчеты, консультационные услуги, онлайн- и очное обучение, а также круглосуточную информационную систему на основе ИИ.

Налоговые органы будут отслеживать уровень соблюдения налогового законодательства, предоставлять возможности для исправления ошибок и разрешать гибкие графики платежей для добросовестных налогоплательщиков.

Налогоплательщики, испытывающие финансовые трудности, могут столкнуться с заморозкой до 80 процентов своих банковских счетов вместо их полной блокировки, что обеспечит непрерывность бизнеса. Правительство и парламентская рабочая группа провели масштабные общественные консультации в течение 2025 года, получив около 180 000 предложений от более чем 13 000 граждан и предприятий, причем более половины из них запрашивали снижение налогов, освобождение от налогов или налоговые вычеты.

