Больница Intermed привлечет инвестиции из Японии

CentralAsia (MNG) -

Больница Intermed начинает стратегическое партнерство с японской группой IUHW и привлекает инвестиции.

Больница Intermed Hospital заключила стратегическое партнерство с японской группой IUHW Group и 25 декабря 2025 года подписала в Токио инвестиционное соглашение с целью привлечения иностранных инвестиций в сектор здравоохранения Монголии.

В соответствии с соглашением, стороны договорились о реализации стратегического партнерства сроком на 10 лет, предоставляющего гражданам Монголии возможность получать медицинские услуги японского уровня в больнице Intermed. Кроме того, больница планирует постепенно внедрять в Монголии новейшее высокоточное диагностическое и лечебное оборудование из Японии.

слева: Оджаргал Жамбалжамц и Кунинори Такаги

Соглашение было подписано Оджаргалом Жамбалжамцом, председателем совета директоров MCS Group, и Кунинори Такаги, доктором медицинских наук, председателем IUHW.

Международный университет здравоохранения и социального обеспечения или The International University of Health and Welfare (IUHW) был основан в 1995 году в городе Отавара префектуры Тотиги, как первый в Японии комплексный университет здравоохранения и социального обеспечения с целью подготовки специалистов в этой области и повышения их квалификации. IUHW в настоящее время представляет собой университет с примерно 8300 студентами, обучающимися на 10 факультетах и ​​24 кафедрах, а также аспирантурой, расположенный в 6 кампусах, включая кампус Акасака в Токио. Другие кампусы расположены в городе Отавара в префектуре Тотиги, городе Нарита в префектуре Тиба, городе Одавара в префектуре Канагава, а также в городах Фукуока и Окава в префектуре Фукуока.

IUHW отметил свое 30-летие в 2025 году. С момента своего основания университет предоставляет образование, руководствуясь основополагающим принципом «построения общества, где люди живут вместе», под руководством ведущих специалистов в различных областях здравоохранения и социального обеспечения. На сегодняшний день университет выпустил около 37 000 специалистов в области медицины и социального обеспечения.

В рамках сотрудничества больница Intermed внедрит в Монголии японские диагностические, лечебные и медицинские технологии, а также повысит качество и стандарты предоставляемых услуг. Кроме того, будет создана система, позволяющая врачам, медсестрам и специалистам больницы Intermed перенимать опыт университетских больниц IUHW, постоянно повышать свою квалификацию и навыки, а также при необходимости консультироваться с японскими медицинскими экспертами.

Долгосрочные инвестиции группы IUHW в аккредитованную JCI больницу Intermed Hospital открыли для страны новые возможности для получения высококачественной медицинской помощи и услуг мирового уровня.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения