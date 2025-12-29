REIMA, известный финский бренд, пользуется большой популярностью в Улан-Баторе

Зима в Монголии очень суровая из-за резко континентального климата: температура часто опускается до -40°C и ниже, с сильными ветрами.

Улан-Батор, столица Монголии, по праву считается самой холодной столицей мира из-за своего резко континентального климата, высокого расположения (1300 м над уровнем моря) и близости к холодным сибирским воздушным массам, где температуры зимой могут опускаться до -40°C или ниже, а среднегодовая температура составляет около -0.5°C.

Именно поэтому заботливые родители выбирают финский бренд Reima — один из ведущих производителей функциональной детской одежды, вдохновленный скандинавской природой и сменой времен года.

Зимняя погода в Финляндии и Монголии похожа холодом и снегом, но Финляндия мягче из-за влияния моря, а Монголия суровее и суше, с более низкими температурами. Комплекты зимней одежды, комбинезоны, пуховики, полукомбинезоны, куртки, детская обувь – финский бренд Reima знает, как надо спасаться от морозов. Детская обувь Reima – отличный выбор для прогулок в морозную погоду. Подошва из резины и каучука сохранит ноги малыша сухими, даже если он будет играть с мокрым снегом. Водоотталкивающая пропитка верхней части сапог и ботинок также дает дополнительную защиту от влаги. В зависимости от модели подкладка может быть выполнена из шерсти, искусственного меха или флиса. Дополнительное тепло обеспечивает стелька из войлока.

Детский бренд Reima дорогой из-за использования высокотехнологичных материалов (мембраны), инновационных технологий, функционального дизайна, долговечности и финского качества, что обеспечивает комфорт, защиту от непогоды и износостойкость, делая одежду не просто модной, а действительно практичной для активных детей. Но цена не помеха для заботливых монгольских родителей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

