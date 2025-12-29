Монголия запускает первую в мире круглосуточную торговлю ценными бумагами на основе блокчейна (24/5)

CentralAsia (MNG) -

Благодаря технологии блокчейн, разработанной компанией AND Global Group, внебиржевой рынок ценных бумаг Монголии официально перешел на круглосуточную модель непрерывной торговли, что стало исторической вехой на мировых финансовых рынках.

Торговая система на основе блокчейна успешно тестировалась в течение 18 месяцев в тестовой среде Комиссии по финансовому регулированию и надзору страны, прежде чем была запущена в эксплуатацию. Теперь это позволяет осуществлять непрерывную торговлю 24 часа в сутки, 5 дней в неделю (24/5), с автоматическим расчетом, завершающим транзакции менее чем за минуту.

Комиссия по финансовому регулированию первоначально объявила о переходе внебиржевого рынка на технологию блокчейн 12 сентября 2025 года во время международной конференции Mongolia’s Capital Market Connectivity 2025 («Взаимосвязь рынков капитала Монголии 2025») в Улан-Баторе.

Сегодняшний запуск круглосуточной торговой сессии знаменует собой следующий этап этой трансформации.

За три месяца с момента перехода на блокчейн активность на вторичном рынке выросла на 40 процентов. Этот рост объясняется эффективностью мгновенных автоматизированных расчетов по платежам, и ожидается, что рыночная ликвидность еще больше возрастет в условиях недавно введенного круглосуточного режима торговли (24/5).

Монгольская ассоциация дилеров по ценным бумагам (МАДЦБ) управляет операциями на внебиржевом рынке, а базовая технология была разработана и внедрена монгольской финтех-компанией AND Global Group через ее дочернюю компанию AND Denode.

Автоматизация расчетов по платежам была достигнута благодаря стратегическому сотрудничеству с Центральным депозитарием ценных бумаг Монголии (ЦДЦБ).

Успешная интеграция технологии блокчейн в торговлю ценными бумагами позволяет Монголии не только повысить эффективность и безопасность своего внутреннего рынка капитала, но и внести вклад в развитие глобальных финансовых инноваций.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения