Монголия отмечает 114 лет со дня восстановления национальной свободы и независимости

CentralAsia (MNG) -

Монголия сегодня, 29 декабря по всей стране отмечает 114-ю годовщину национальной свободы и восстановления независимости Монголии, а также 114-ю годовщину создания современной дипломатической службы.

29 декабря 1911 года день, когда Монголия вновь появилась на мировой политической карте. Именно в этот день Монголия освободилась от маньчжурского ига и стала суверенным государством.

Произошло это на фоне кризиса Цинской империи и под влиянием русских революционных событий. 29 декабря 1911 года Богдо-гэгэн VIII взошел на ханский престол, знаменуя свержение маньчжурского ига и начало самостоятельной монгольской государственности. Историки по-разному оценивают период, когда Монголия находилась под властью маньчжурской администрации.

-Монголия находилась под властью маньчжуров более 200 лет. Эта история по-разному отражается в историографии. Она формулируется по-разному: маньчжурская колония, страна, угнетаемая маньчжурами, страна, контролируемая маньчжурами и т. д. Однако в последние годы исследования стали говорить и писать о «Монголии во время маньчжурского правления». Можно с уверенностью сказать, что в то время не существовало маньчжурской колонии. Историки пришли к выводу, что это было вассальное или «вассалоподобное» государство. Маньчжуры вторглись в Монголию и покорили монголов, но массовых убийств не было. Также монгольские князья управляли своими подданными по старым законам и обычаям. Однако в политической сфере верховным правителем Монголии был маньчжурский хан, а монголы правили на среднем и низшем уровнях. Поэтому уместно сказать, что Монголия находилась под властью маньчжуров- считает Болдбаатар Чултэм, профессор исторического факультета Монгольского государственного университета науки и технологий.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения