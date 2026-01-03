Скрытое тепло под Гренландией может изменить прогнозы уровня моря

// K. Kjeldsen (GEUS)

CentralAsia (CA) - Ученые Университета Оттавы создали самые подробные на сегодняшний день 3D-модели температур глубоко под Гренландией. Результаты показывают неравномерное распределение тепла, скрытое под льдом, сформированное древним путём Гренландии над вулканической горячей точкой. Это подземное тепло влияет на движение и таяние ледяного покрова сегодня.

Проект реализован в Университете Оттавы в сотрудничестве с исследователями из Университета Твенте в Нидерландах и Геологической службы Дании и Гренландии. Для построения моделей команда объединила спутниковые наблюдения с данными, собранными на земле, и провела сотни тысяч компьютерных симуляций с использованием высокопроизводительных систем.

Результаты показывают, что тепло глубоко внутри Земли распределено неравномерно под Гренландией. Эти вариации тесно связаны с геологическим перемещением Гренландии через мощный вулканический регион в прошлом.

«Наши новые региональные температурные модели выявляют значительные вариации в тепловой структуре Земли под Гренландией, которые предоставляют важную информацию о прохождении острова через горячую точку Исландии. Эти вариации помогают нам лучше интерпретировать тектоническую историю Гренландии и влияние этой истории на геофизические свойства нижележащих пород», — объясняет выпускник аспирантуры Университета Оттавы Парвиз Ажурлу, первый автор исследования.

Температура пород под льдом играет важную роль в поведении ледникового покрова сегодня. Более тёплые условия у основания могут влиять на скольжение льда, движение грунта под ним и на то, как учёные интерпретируют спутниковые измерения поверхности Земли.

Гленн Милн, профессор факультета наук о Земле и окружающей среде в Университете Оттавы и главный исследователь, подчеркнул важность результатов: «Это исследование расширяет наше понимание внутренней структуры Земли под Гренландией. Изменения температуры напрямую влияют на взаимодействие между ледниковым покровом и коренными породами, которое необходимо количественно оценить для интерпретации наблюдений за движением земной поверхности и изменениями гравитации».

Более точно учитывая взаимодействие тепла внутри Земли со льдом над ней, исследователи могут улучшить моделирование потери льда и уточнить оценки вклада Гренландии в глобальное повышение уровня моря.

«Эта работа хорошо иллюстрирует, как наши знания о твёрдой Земле расширяют наши возможности понимания климатической системы. Улучшая моделирование взаимодействия льда и Земли, мы можем лучше прогнозировать будущее повышение уровня моря и соответствующим образом планировать действия», — говорит Ажурлу.