Лукашенко получил травму во время хоккейного матча в Минске

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча на «Олимпик-Арене» в Минске. У главы государства растяжение мышц спины. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.

«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Готовлюсь к следующей игре»,— сказал Лукашенко RT.

Команда президента Беларуси сыграла с хоккеистами Брестской области. Александр Лукашенко столкнулся с партнером по команде Ярославом Чуприсом, который ехал спиной. Игра завершилась вничью (5:5).