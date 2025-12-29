Лукашенко получил травму во время хоккейного матча в Минске
- Азия и мир, спорт
- 11:48, 29 декабря 2025
- Просмотров: 2657 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко упал во время хоккейного матча на «Олимпик-Арене» в Минске. У главы государства растяжение мышц спины. Он сообщил, что чувствует себя хорошо.
«Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Готовлюсь к следующей игре»,— сказал Лукашенко RT.
Команда президента Беларуси сыграла с хоккеистами Брестской области. Александр Лукашенко столкнулся с партнером по команде Ярославом Чуприсом, который ехал спиной. Игра завершилась вничью (5:5).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.