Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде. Они заявили, что мирный план согласован на 90-95%, но не вопрос о Донбассе

CentralAsia (CA) - Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский после трехчасовых переговоров во Флориде заявили, что достигли большого прогресса на пути к миру с Россией, сообщает «Би-би-си».

Перед встречей с Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил, что это будет «один из самых активных дипломатических дней года», при этом «многое» может решиться еще в 2025-м.

Переговоры американской и украинской делегаций в частной резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго продолжались около трех часов. По их итогам Трамп сразу заявил, что они были «прекрасными» и что это был «великолепный разговор», который значительно приблизил окончание российско-украинского конфликта.

По его словам, мирное соглашение близко, стороны согласовали порядка 95% условий. Впрочем, сам же он и добавил, что не решенным остался ключевой вопрос — кому будут принадлежать регионы Донбасса.

Этот вопрос Дональд Трамп назвал «важнейшим», и здесь стороны, по его мнению, пока еще «приближаются к соглашению».

Зеленский в свою очередь выразил уверенность, что 20-пунктный мирный план согласован на 90 процентов, а гарантии безопасности США-Украина - на 100 процентов. Гарантии безопасности США-Европа-Украина - также практически выработаны, добавил украинский лидер, передает Deutsche Welle.

Президент Украины по итогам переговоров дал понять, что вопрос Донбасса все еще максимально актуален, и позиция Украины по этому поводу «ясна и отличается от российской».

Для Украины, заявил после переговоров Зеленский, «ключевым этапом на пути к достижению прочного мира» являются гарантии безопасности для страны, а не территориальный вопрос.

Он уточнил, что украинская команда продолжит работать над этим пунктом соглашения с европейскими политиками, но там, по его словам, предстоит «завершить все обсуждавшиеся вопросы», а произойти это может в ближайшие недели.

Зеленский, в свою очередь, также допустил проведение референдума по отдельным пунктам мирного плана Трампа.

Трамп и после переговоров настаивал, отвечая на вопросы СМИ, что заключить сделку по территориям лучше как можно быстрее. Он сказал, что Украина проявила «большую храбрость <…> и нанесла огромный ущерб [противнику]», но конфликту «пора положить конец».

Президент США даже сказал о готовности выступить перед парламентом Украины, объясняя необходимость мирного соглашения. Владимир Зеленский на это дипломатично ответил: «Вам всегда рады».