Глава МИД Афганистана сообщил о разговоре с таджикским коллегой после боестолкновения на границе

CentralAsia (TJ) - Министр иностранных дел Афганистана Амирхан Муттаки заявил, что после недавнего столкновения на таджикско-афганской границе провёл телефонный разговор со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином, передает Amu.tv.

Власти Таджикистана официально об этом не сообщали.

Столкновение на границе двух стран произошло 23 декабря, по данным властей Таджикистана, в результате погибли два таджикских офицера и трое нападавших.

27 декабря на мероприятии в Кабуле по случаю 46-й годовщины ввода советских войск в Афганистан Муттаки заявил, что после инцидента на таджикско-афганской границе они начали «серьёзное расследование».

Он сказал, что «злонамеренные круги» стремятся разрушить отношения Афганистана с Таджикистаном и хотят представить ситуацию как «небезопасную».

«Мы связались с министром иностранных дел Таджикистана и вместе работаем, чтобы предотвратить такие негативные события», — сказал Муттаки.

Других подробностей он не привел и не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

