Зеленский попросил Трампа предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет
Предыстория: Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде. Они заявили, что мирный план согласован на 90-95%, но не вопрос о Донбассе

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом попросил его предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет. Об этом украинский президент рассказал, отвечая на вопросы журналистов, передает «РБК-Украина». 

По его словам, сейчас обсуждается вариант с предоставлением гарантий безопасности на 15 лет с возможностью их продления. 

«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30, 40, 50 лет. И это тогда будет историческое решение президента Трампа. Президент сказал, что будет думать», — заявил Зеленский.  

28 декабря Зеленский и Трамп встретились во Флориде. По итогам переговоров президент Украины заявил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США — на 100%. Что именно войдет в эти гарантии, не уточняется. Оба президента при этом отметили, что нерешенным остался вопрос о том, кому будут принадлежать регионы Донбасса.

