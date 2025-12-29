На Новый год на юге Казахстана прогнозируются дожди и плюсовая температура

CentralAsia (KZ) - Под влиянием южного теплого циклона 30-31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Улытау прогнозируется дождь с переходом в снег, на остальной территории ожидается снег с метелью, а на юге республики – преимущественно дождь, сообщает «Казгидромет».

Также по республике с 30 декабря по 1 января ожидаются гололед, туман и порывистый ветер.

А 30 декабря на севере и в центре, 30-31 декабря на востоке страны днем будет -2+3 градуса, на юге +5+15 градусов.

