На Новый год на юге Казахстана прогнозируются дожди и плюсовая температура
CentralAsia (KZ) - Под влиянием южного теплого циклона 30-31 декабря в Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях и в области Улытау прогнозируется дождь с переходом в снег, на остальной территории ожидается снег с метелью, а на юге республики – преимущественно дождь, сообщает «Казгидромет».
Также по республике с 30 декабря по 1 января ожидаются гололед, туман и порывистый ветер.
А 30 декабря на севере и в центре, 30-31 декабря на востоке страны днем будет -2+3 градуса, на юге +5+15 градусов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения