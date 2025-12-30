NationalGeographic: Как Ева Зубек тренировалась как монгольская воительница в течение 5 дней. Видео

Ева зу Бек (урожденная Ева Бьянка Зубек, родилась 26 апреля 1991 года) — польская блогерша, видеоблогер и телеведущая, пишущая о путешествиях и приключениях. Она побывала в 60 странах, включая Монголию, Пакистан, где прожила более года, Афганистан, Йемен и Ирак.

На бескрайних травянистых равнинах Монголии, страны, отличающейся эпическими пейзажами и древней конной культурой, Ева зу Бек отправляется в путешествие, чтобы стать современной воительницей, под руководством чемпионки по конной стрельбе из лука.

Присоединяйтесь к Еве, которая изучает основы стрельбы из лука и учится сочетать её с верховой ездой без помощи рук.

По пути она знакомится с местными кочевыми общинами, становится свидетельницей вечных традиций и глубже понимает одну из наиболее хорошо сохранившихся древних культур мира и то, что нужно, чтобы сохранить эти традиции в современном мире.

Монгольская воительница Баасансурэн

Хотите добавить в свою поездку по Монголии поистине уникальное приключение? Этот 5-дневный курс конной стрельбы из лука обещает возможность изучить древнее искусство монгольской конной стрельбы из лука под руководством опытных воинов на фоне захватывающих дух пейзажей монгольских степей. Это редкая возможность совместить практическое развитие навыков с знакомством с подлинной культурой, и все это в комфортных условиях благодаря современным глэмпинговым номерам.

Нам особенно нравится профессиональное обучение, проводимое опытными монгольскими конными лучниками. Их умение терпеливо и понятно обучать новичков делает путешествие доступным и приятным. Кроме того, потрясающие пейзажи — бескрайнее открытое небо, холмистые луга и ясные голубые дни — создают незабываемый фон для каждого урока.

С другой стороны, стоит учесть стоимость — 1350 долларов на человека, это не самое дешевое развлечение в Монголии, но это также справедливая цена, учитывая уровень подготовки, проживание и глубину культуры. Этот тур идеально подходит для путешественников, ценящих аутентичные впечатления, приключения на природе и желающих освоить традиционные навыки в непринужденной, но при этом захватывающей обстановке.

Этот тур подойдет всем, кто любит историю, культуру и активный отдых на природе — будь вы опытный наездник или полный новичок. Если вы жаждете сочетания приключений и подлинного

