Британский посол поздравила монголов с восстановлением независимости Монголии

29 декабря, Монголия отмечает 114-ю годовщину обретения национальной свободы и восстановления независимости, а также 114-ю годовщину создания современной дипломатической службы.

«Посольство Великобритании выражает искренние поздравления народу Монголии по случаю 114-й годовщины восстановления независимости Монголии», — написала посол Фиона Блайт.

29 декабря 1911 года, в девятый день зимнего солнцестояния года Свиньи, монгольский народ провозгласил Монгольскую революцию 1911 года, положившую конец 200-летнему правлению маньчжурской династии Цин в Монголии.

Монголы провозгласили VIII Богд-хана верховным правителем государства и религии Монголии, вручили ему государственную печать, государственный флаг, награды и приняли историческое решение о создании правительства с пятью министерствами, тем самым учредив независимое Богд-ханство Монголии.

Национальная революция 1911 года, положившая начало независимости монгольского народа от маньчжурской династии Цин, является особой страницей в истории монгольского народа с древней традицией государственности и историческим событием, которое будущие поколения должны помнить с гордостью.

Эта Национальная революция за независимость стала воплощением многолетнего непреклонного стремления и упорной борьбы монгольского народа за восстановление своей независимой государственности, началом великого возрождения национального самосознания и фактической основой для Народной революции Монголии.

Хотя в социалистические годы значение этого исторически важного дня игнорировалось, закон парламента от 16 августа 2007 года установил 29 декабря государственным праздником, а затем закон от 23 декабря 2011 года установил его как государственный праздник — День восстановления национальной свободы и независимости. В этот день в стране отмечается государственный праздник.

Татар С.Майдар

