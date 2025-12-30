В международном аэропорту имени Ниноя Акино приземлился самолет монгольской авиакомпании Hunnu Air. Фото

Министерство туризма Филиппин приветствует чартерный рейс из Монголии

Филиппины открывают ограниченный маршрут для выхода на монгольский рынок.

Министерство туризма Филиппин приветствовало прямой доступ к новой нишевой рыночной нише в Центральной Азии с прибытием первого чартерного рейса из Монголии.

Специальный чартерный рейс авиакомпании Hunnu Air приземлился в терминале 1 международного аэропорта имени Ниноя Акино в 7:20 утра 26 декабря, доставив 126 пассажиров, большинство из которых были гражданами Монголии.

Этот рейс стал первым прямым воздушным сообщением между двумя странами, предоставляя более быструю альтернативу традиционным маршрутам, требующим транзита через третьи страны.

Эта инициатива приурочена к пику зимнего сезона в Монголии, когда монголы ищут более теплые места для длительного пребывания.

Без прямых рейсов монгольские туристы часто сталкиваются с увеличением времени в пути и дополнительными визовыми требованиями для транзитных узлов, что делает Филиппины менее конкурентоспособными по сравнению с региональными конкурентами.

Министр туризма Кристина Гарсия Фраско

Министр туризма Кристина Гарсия Фраско заявила, что чартерный рейс отражает стратегию правительства по диверсификации въездного туризма и укреплению международных воздушных связей для стимулирования роста туризма.

Операция включала координацию между государственными учреждениями и партнерами из туристической отрасли для обеспечения бесперебойного путешествия.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

