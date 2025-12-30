Монголка обнаружила тайник лондонских грабителей с крадеными вещами

Агиймаа Оюунгэрэл

Счастливица нашла свой украденный телефон, закопанный в парке на юге Лондона, что свидетельствует о распространении краж.

Агиймаа Оюунгэрэл обнаружила свой Samsung Galaxy S25 Ultra, закопанный в парке Пеписа, после того как его украл мужчина на велосипеде возле железнодорожной станции Суррей-Куэйс. Об этом сообщает MyLondon. MyLondon — это британский новостной веб-сайт, управляемый компанией Reach plc, издателем газеты Daily Mirror, и освещающий события в лондонском регионе в целом.

Однако 35-летняя женщина отследила свое устройство, а также четыре других, спрятанных под деревом в парке Пепис в Льюишеме, используя сервис отслеживания Google Find My Device.

Это открытие произошло на фоне сообщений о телефонных ворах, которые прячут свои устройства в земле в городском саду «Феникс», в самом центре Вест-Энда, скрываясь до тех пор, пока опасность быть пойманными не уменьшится. Считается, что преступники используют этот метод, чтобы минимизировать риск быть задержанными с сумкой, полной украденных телефонов, и чтобы дождаться, пока усилия полиции по отслеживанию ослабнут.

Согласно сообщениям, позже воры возвращаются, чтобы забрать свою добычу, после чего продают украденные устройства за границей. Есть опасения, что кража телефона Агиймаа недалеко от Суррей-Куэйс свидетельствует о распространении тактики закапывания телефонов за пределы Вест-Энда, где об этом впервые сообщили.

Все телефоны, найденные Агиймаа закопанными в парке.

Журналистка, создательница контента и переводчица Агиймаа отметила: «Я не понимаю, почему вор совершил такую ​​неопытную ошибку. Возможно, у него просто недостаточно опыта. Не могу поверить своей удаче».

Агиймаа, приехавшая в Лондон из Монголии, чтобы навестить своего мужа, живущего здесь, направлялась на распродажу подержанных вещей, когда у нее украли телефон. Она попыталась догнать преступника, но оказалась бессильна, так как он быстро уехал на велосипеде.

Последовали лихорадочные поиски, во время которых сотрудники расположенного неподалеку ломбарда HNT Pawnbrokers сообщили ей, что всего несколько мгновений назад у другого человека точно таким же образом украли телефон.

Два часа спустя, найдя свой телефон с помощью сервиса Google's Find My Device, она поспешила в парк, перебрала листья и ветки и обнаружила, что это один из пяти телефонов, спрятанных под деревом.

Агиймаа, которая находится в Лондоне навестить мужа, сказала, что больше не чувствует себя в безопасности, "выходя на улицу одна".

Агиймаа рассказала: «Я встала на четвереньки и начала копаться в земле, листьях и ветках. Что-то твердое коснулось моей руки, и я нашла свой телефон и еще четыре телефона. Все они были айфонами, кроме моего».

«Тем временем я позвонила в полицию и сказала им, что сообщила о преступлении два часа назад, и предложила им телефоны. Я сама отвёзла их в участок, но также опасалась, что могу стать мишенью для воров».

«Я не чувствую себя в безопасности, потому что полиция не задержала преступника, и он всё ещё в этом районе. Мне не хочется выходить на улицу одной».

Она добавила: «Надеюсь, полиция выполнила свою работу, и люди получили свои телефоны обратно».

