Число студентов, равное общему числу студентов Госуниверситета Монголии, обучается в Южной Корее

CentralAsia (MNG) -

По данным Министерства юстиции Южной Кореи, по состоянию на август число иностранных студентов, обучающихся в южнокорейских университетах, достигло 305 000 человек. Это исторический максимум, на 50 000 больше, чем в прошлом году.

В апреле прошлого года Министерство образования Южной Кореи сообщило о 253 000 иностранных студентов, но четыре месяца спустя Министерство юстиции заявило, что увеличение числа студентов связано с большим количеством вьетнамских студентов, изучающих корейский язык.

Если рассматривать иностранных студентов в стране по национальности, то наибольшее число (34.5%) составляют китайцы, 26.8% — вьетнамцы, 5.9% — монголы и 5.8% — узбеки.

По данным Министерства юстиции страны, в Южной Корее проживают 17 870 студентов из Монголии. Это число совпадает с общим количеством студентов Государственного университета Монголии.

Интересно, что в Республике Корея проживает около 56 000 граждан Монголии. Из них более 17 000 работают нелегально или имеют нарушения визового режима. 15 процентов граждан Монголии, проживающих в Республике Корея, живут со своими семьями.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения