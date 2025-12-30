экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Школа № 49 в Улан-Баторе полностью перешла на солнечную энергию

CentralAsia (MNG) -  Завершена установка 72 солнечных панелей на крыше общеобразовательной школы № 49 в столице, благодаря чему она стала первой школой в городе, полностью заменившей потребление электроэнергии возобновляемыми источниками энергии, расположенными на территории школы.

Ранее школа тратила ₮2–3 млн ($563–844) в месяц на электроэнергию, оплачиваемую из районного бюджета. Перейдя на солнечную энергию, школа № 49 теперь экономит эти ежемесячные расходы и стала в значительной степени независимой от центрального электроснабжения. По словам чиновников, система также периодически вырабатывает избыточную электроэнергию, которую можно подавать в центральную сеть.

Губернатор района Чингэлтэй Мандуул Нямандэлэг заявил, что проект повышает энергетическую безопасность школы и снижает эксплуатационные расходы, а также демонстрирует модель, которой могут следовать другие учреждения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com