Школа № 49 в Улан-Баторе полностью перешла на солнечную энергию

CentralAsia (MNG) - Завершена установка 72 солнечных панелей на крыше общеобразовательной школы № 49 в столице, благодаря чему она стала первой школой в городе, полностью заменившей потребление электроэнергии возобновляемыми источниками энергии, расположенными на территории школы.

Ранее школа тратила ₮2–3 млн ($563–844) в месяц на электроэнергию, оплачиваемую из районного бюджета. Перейдя на солнечную энергию, школа № 49 теперь экономит эти ежемесячные расходы и стала в значительной степени независимой от центрального электроснабжения. По словам чиновников, система также периодически вырабатывает избыточную электроэнергию, которую можно подавать в центральную сеть.

Губернатор района Чингэлтэй Мандуул Нямандэлэг заявил, что проект повышает энергетическую безопасность школы и снижает эксплуатационные расходы, а также демонстрирует модель, которой могут следовать другие учреждения.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения