В период праздников Монголия закроет некоторые пограничные переходы с Россией
CentralAsia (MNG) -  Некоторые контрольно-пропускные пункты Монголии на границах с РФ, кроме крупнейших автомобильных и железнодорожных погранпереходов, будут закрыты с 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года. Об этом сообщило управление монгольской пограничной службы.

«С национального праздника — Дня независимости Монголии — 29 декабря 2025 года по 8 января 2026 года будут закрыты следующие контрольно-пропускные пункты на границе с Россией: «Арц-Суурь» и «Тэс» вблизи Тувинской Республики, «Ульхан» и «Боршоо» на границе с Забайкальским краем, «Цагааннуур» вблизи Республики Алтай и «Ханх» на границе с Республикой Бурятия», — предупредило пограничное ведомство.

По его информации, часы работы пограничного перехода Алтанбулаг—Хиагт, крупнейшего автомобильного перехода на российской границе, и железнодорожного перехода Сухбаатар—Наушки останутся без изменений. Все аэропорты, включая аэропорт Чингисхана в столице, также продолжат работать по расписанию.

