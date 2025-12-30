Лавров заявил об атаке дронов на резиденцию Путина на Валдае, Зеленский назвал это ложью

CentralAsia (CA) - Вечером 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о ночной попытке ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина на Валдае в Новгородской области с помощью беспилотников. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены.

При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена», - сказал Лавров.

В Минобороны РФ утверждают, что российские силы ПВО отразили атаку 91 украинского беспилотника: 41 — над Новгородской областью, 49 — над Брянской и один — над Смоленской.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проинформировал об этом президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора, прошедшего 29 декабря. Ушаков заявил, что американского лидера шокировало и возмутило заявление о том, что Украина атаковала резиденцию Путина. По словам Ушакова, Трамп заявил, что даже не мог предположить «такие сумасшедшие действия».

Президент Украины Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова об атаке на резиденцию ложью, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, таким образом Россия готовит почву для нанесения удара по правительственным зданиям Украины в Киеве.

«Очередная ложь РФ. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом и понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала — а у нас есть прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят заканчивать эту войну, способны закончить ее только через давление на них. Ну, и искали — я уверен — в этом искали причины», — сказал Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига, в свою очередь, сказал, что Россия «сфабриковала» эту историю «только по одной причине: создать предлог и ложное оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также подорвать и воспрепятствовать мирному процессу».

Министр отметил, что Украина наносит удары «только по законным военным объектам на территории России — в ответ на российские удары по Украине».