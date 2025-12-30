Трамп прокомментировал атаку на резиденцию Путина

- Азия и мир, политика
- 10:22, 30 декабря 2025
Просмотров: 11217
|Предыстория: Лавров заявил об атаке дронов на резиденцию Путина на Валдае, Зеленский назвал это ложью
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.
По словам президента США, он узнал об этом от Владимира Путина, когда разговаривал с ним по телефону 29 декабря.
«Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом сегодня утром. Президент Путин рассказал мне об этом. Рано утром он сказал, что на него напали. Это плохо. Это плохо. Не забывайте, я остановил поставки «Томагавк» [Украине], я не хотел этого», — заявил Трамп.
Президент США добавил, что это произошло в «деликатный период времени».
«Сейчас неподходящее время. Одно дело быть агрессивным, потому что они агрессивны. Другое дело — атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого. И нельзя этого делать. И я узнал об этом от президента Путина. Я был очень зол из-за этого», - сказал он.
На вопрос, получил ли он доказательства атаки от разведслужб США, он добавил, что это выясняется.
Трамп заявил, что разговаривал с Путиным в понедельник утром, а не в воскресенье, передает «Анадолу».
«У нас состоялся очень хороший разговор... Это был очень продуктивный разговор», — сказал Трамп.
Он признал наличие сохраняющихся препятствий на пути к миру, повторив, что существуют «очень сложные вопросы».
«Если мы их решим, вы обретете мир», — добавил он.
Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД Сергей Лавров. При атаке использовался 91 дрон, все они были уничтожены, пострадавших и повреждений нет, добавлял он. Министр не уточнял, о каком объекте идет речь. В Новгородской области находится официальная государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), так же известная под названием «Долгие Бороды». Россия ответит на действия Киева, цели и время ударов уже определены, указал Лавров. Москва не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, подчеркнул глава МИД.
Киев отверг обвинения по поводу атаки на резиденцию российского президента.