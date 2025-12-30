Трамп прокомментировал атаку на резиденцию Путина

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что очень разозлился, узнав об атаке ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом он сказал перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Reuters.

По словам президента США, он узнал об этом от Владимира Путина, когда разговаривал с ним по телефону 29 декабря.

«Мне это не нравится. Это плохо. Я узнал об этом сегодня утром. Президент Путин рассказал мне об этом. Рано утром он сказал, что на него напали. Это плохо. Это плохо. Не забывайте, я остановил поставки «Томагавк» [Украине], я не хотел этого», — заявил Трамп.

Президент США добавил, что это произошло в «деликатный период времени».

«Сейчас неподходящее время. Одно дело быть агрессивным, потому что они агрессивны. Другое дело — атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого. И нельзя этого делать. И я узнал об этом от президента Путина. Я был очень зол из-за этого», - сказал он.

На вопрос, получил ли он доказательства атаки от разведслужб США, он добавил, что это выясняется.

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным в понедельник утром, а не в воскресенье, передает «Анадолу».

«У нас состоялся очень хороший разговор... Это был очень продуктивный разговор», — сказал Трамп.

Он признал наличие сохраняющихся препятствий на пути к миру, повторив, что существуют «очень сложные вопросы».

«Если мы их решим, вы обретете мир», — добавил он.

.@POTUS on the alleged attempted strike on President Putin's residence: "I don't like it, it's not good... it's a delicate period of time...



We'll find out." pic.twitter.com/7dfNBdtSPp — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 29, 2025

Украина в ночь на 29 декабря предприняла попытку атаковать беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области, сообщил глава МИД Сергей Лавров. При атаке использовался 91 дрон, все они были уничтожены, пострадавших и повреждений нет, добавлял он. Министр не уточнял, о каком объекте идет речь. В Новгородской области находится официальная государственная резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), так же известная под названием «Долгие Бороды». Россия ответит на действия Киева, цели и время ударов уже определены, указал Лавров. Москва не выйдет из переговоров с США о достижении мира на Украине, но пересмотрит свою позицию, подчеркнул глава МИД.

Киев отверг обвинения по поводу атаки на резиденцию российского президента.