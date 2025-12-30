экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минэнерго Узбекистана объявило о восстановлении режима работы метановых автозаправок
Предыстория: В Узбекистане временно ограничили работу метановых заправок из-за проблем с газом в «соседней стране»

CentralAsia (UZ) -  30 декабря, начиная с 9:00, метановые автозаправочные станции по всему Узбекистану работают в круглосуточном режиме. Об этом объявило Министерство энергетики республики в своем Telegram-канале.

«С учетом данного режима работы владельцы автотранспортных средств могут осуществлять заправку в удобное для себя время в течение суток, включая ночные часы, без образования очередей», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 11 декабря текущего года власти Узбекистана объявили о введении временных ограничений работы метановых заправок. Причиной стало сокращение импорта природного газа вследствие технической неисправности газопровода в соседней стране. Как предполагали СМИ, скорее всего речь шла о Туркменистане, который активно поставляет «голубое топливо» за рубеж. Таким образом, на протяжении более двух недель заправочные станции функционировали по особому графику — лишь несколько часов в сутки.

Согласно данным Национального комитета Узбекистана по статистике, в январе-ноябре 2025 года страна импортировала природный газ на сумму $1,45 млрд. Поставщиками сырья являются Туркменистан и Россия. Причем в ноябре был установлен рекорд для текущего года — свыше $334 млн. Впрочем, как отмечают аналитики, в сравнении с показателями за 11 месяцев прошлого года поставки «голубого топлива» из указанных государств сократились, хоть и всего на 1,2%.

Введение ограничений режима работы метановых заправок в Узбекистане наблюдалось и в прошлом году. 17 февраля 2024-го было объявлено о приостановке работы всех автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Тогда в качестве причины указывалось аварийное отключение на высоковольтных линиях электропередачи «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области. В результате из строя вышли восемь газоперекачивающих агрегатов, что в свою очередь привело к снижению объема газа и давления в магистральных газопроводах. Лишь с 7 марта ограничения на деятельность АГНКС полностью сняли.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com