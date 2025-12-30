«Не просто резиденция». Украина пыталась атаковать командный пункт РФ на случай ядерной войны, - бывший советник Зеленского Арестович

Алексей Арестович

CentralAsia (CA) - Киев в ночь переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа пытался нанести удар по российскому командному пункту на случай ядерной войны, и в ответ РФ может применить ядерное оружие. Об этом заявил экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью YouTube-блогеру Александру Шелесту, передает «Страна.ua».

Он ссылается на свои западные источники.

«По их информации, удар был - это не я утверждаю, это они говорят. Второе: это была не просто резиденция, это специальный объект Российской Федерации, предназначенный для управления вооружёнными силами Российской Федерации в случае ядерной войны. То есть по значению это как если бы кто-то атаковал борт номер один - президентский самолёт США. Это спецобъект, это целый город с наружными сооружениями, подземными сооружениями и узлами связи», - заявил Арестович.

По его словам, украинские дроны летели по узлам связи, «но не долетели, прямо скажем».

«Почему россияне глубоко возмущены? Потому что это удар по центру управления ядерной триады и вообще вооружёнными силами Российской Федерации в особый период - в период крупномасштабной войны. То есть это покушение на святая святых. И согласно российской ядерной доктрине, да и ядерной доктрине любого государства, имеющего ядерное оружие, это повод для ядерного ответа», - сказал бывший советник ОП.

Он считает, что это событие «носит характер наиболее масштабной провокации со времён, наверное, Карибского кризиса. Удар по элементу стратегической ядерной триады (как во время операции «Паутина») - это детский сад по сравнению с ударом по центральному пункту управления. Это совсем разный вес», - говорит Арестович.

По его словам, Киев «устроил грандиозную провокацию против самого факта переговоров и посреднической миссии Трампа».

«Получается, что Трамп выглядит полностью дискредитированным джентльменом в этой ситуации, неспособным обеспечить качественное прохождение переговоров и отсутствие провокаций, при том что он, скорее всего, обещал визави второй стороне, что действия против сути и содержания переговоров предприняты не будут», - сказал Арестович.

По его мнению, Зеленский «играет против Трампа» при поддержке Европы и пытается затянуть переговоры до тех пор, пока Трамп не проиграет промежуточные выборы в Конгресс.

Отмечается, что российские власти не заявляли об атаке по ядерному объекту. В Москве утверждали, что Киев пытался ударить по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новогородской области (Зеленский атаку отрицает).

СМИ предполагают, что это резиденция «Ужин» под Валдаем в селе Долгие Броды, но о ее «ядерном» назначении информации в открытых источниках нет. Комплекс был построен еще в 1934 году для нужд руководства СССР, он расположен на 250 гектарах. По описаниям, которые о нем есть в открытом доступе, это не военный объект, а обычная загородная резиденция, хотя и крупная по масштабам. О ней в 2021 году делал расследование фонд Алексея Навального. В нем говорилось, что на территории расположены около 80 зданий. Среди них основной четырехэтажный дом площадью 3500 квадратных метров и спа-комплекс общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.

При этом в Новгородской области, но не около резиденции Путина, а в более чем 100 километрах от нее, по данным из открытых источников, ранее располагался военный объект ядерного назначения «Новгород-17». СМИ, однако, пишут, что он уже не функционирует.