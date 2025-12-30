экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Беларуси «Орешник» официально заступил на боевое дежурство

CentralAsia (CA) -  Ракетная система «Орешник» заступила на боевое дежурство в Беларуси, говорится в сообщении Минобороны России. 

В ведомстве заявили, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения ракетного комплекса «перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах». 

«В Республике Беларусь заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих», — добавили в Минобороны.

Ведомство также опубликовало кадры, на которых, как утверждается, показан ракетный комплекс. РИА Новости и ТАСС утверждают, что Минобороны РФ впервые показало «Орешник»

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, в стране разместят не более 10 комплексов «Орешник». Республика сама будет определять цели применения оружия.

«Орешник» — новейший российский комплекс с баллистической ракетой средней дальности. Президент России Владимир Путин впервые объявил о нем в ноябре 2024 года, после пуска ракеты с полигона Капустин Яр по заводу «Южмаш» в Днепре.

